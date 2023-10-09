工商舖租賣成交齊下挫　9月份整體租務僅991宗　創今年新低

中秋國慶消費旺期訪港旅客數字未如預期，加上旅客消費力大不如前，本地消費力亦不斷流失，市場觀望氣氛濃厚，令工商舖買賣及租務市場同時受壓，成交宗數更創今年新低。根據中原（工商舖）資料顯示，9月份共錄得約216宗工商舖買賣成交，按月下挫約32%，租務方面更僅錄得約991宗成交，按月下跌約20%，創今年新低。中原（工商舖）認為，最新單月租賣成交走勢均顯著下跌，反映政府提振經濟措施未見成效，加上市場靜待施政報告出場，期望有更進取的救市措施，故預測10月份工商舖市場表現不容樂觀。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，工商舖租務成交宗數全數下跌，當中三個範疇均出現利淡因素，窒礙租客落戶決心，使租務方面僅錄得約991宗成交，為本年單月記錄最低，當中跌幅最大為工廈物業，按月下跌約27%至約127宗，為本年工廈單月租賃數字第二低，相信是由於近期政府向東九龍個別違反工廈地契用途的商戶採取執管行動，令不少在工廈經營餐飲的食肆及作零售用途的商戶受影響，間接拖累工廈物業租務。

潘氏補充，至於寫字樓租賃成交則按月減少約19%至350宗，按年比較亦大減約33%，而舖位方面，租賃宗數按月亦減少13%至約317宗，成交金額僅約3,708萬元，按月減少約12%，為年内第二低，相信主因暑假結束，優質盤源已大致被消化，而本地消費力仍然以北上為主，令不少舖位商家對落戶持觀望態度，均令舖位租務受壓。

此外，潘氏指出，工商舖買賣表現亦一般，9月份買賣市場僅錄得約216宗工商舖買賣成交，涉及總金額約44.22億元，對比8月份分別下跌約32%及約0.1%，按年同期對比亦分別減少約15%及約14%。月內工商舖買賣宗數均全面下調，但仍不乏大手成交，包括香港中旅以約8.98億元購入灣仔駱克道42至50號君悅居全幢，涉及面積約56,754平方呎。

三大範疇方面，潘氏指出，9月份買賣工廈類別跌幅最大，買賣宗數由上月約202宗下跌約37%至約127宗，寫字樓買賣交投僅錄得約24宗成交，按月減少約35%，創年内新低，而受信德中心招商局大廈28樓全層成交帶動，成交金額則按月大升逾兩倍至16.52億元。至於商舖方面，買賣宗數按月減少約18%至約65宗。

潘氏分析，政府自通關後積極推行提振經濟措施，惟事與願違未見顯著成效。雖旅客數字回升，但本地市民及旅客消費模式改變，令零售業出現「旺丁不旺財」局面，即使夜繽紛活動連同中秋、國慶以及黃金周效應，提振作用亦不復以往強勁，使商舖市道持續受挫。

商廈市場由於加息周期未明，加上全球辦公模式改變，企業傾向減少寫字樓樓面，相信即使政府極力招攬企業進駐香港，交投狀況亦會繼續尋底。潘氏認為，目前市場觀望氣氛濃厚，施政報告的救市措施尤其關鍵，預料政府亦會針對工商舖市場推出適當政策改善投資氣氛，但整體經濟大環境復蘇需時，相信10月份工商舖市況仍會維持暗淡。