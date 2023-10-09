詹榮光家族放售山頂盧吉道3萬呎地連別墅　市值13億、每呎11萬

超級豪宅市場轉旺。山頂盧吉道25及26號A&B項目，以現狀交吉出售，項目總地盤面積約 31,544 平方呎，市值約為13億元。



第一太平戴維斯表示，上述盧吉道25及26號A&B，現為一幢兩層高的獨立屋，總地盤面積約31,544 平方呎，最大可建面積約11,687平方呎，總實用面積約11,487平方呎，以現狀交吉出售。

據了解，上述超級豪宅由從事玩具業和物業投資的詹榮光家族持有，過去多年一直自用，惟近年年事已高，預計出售該幢豪宅遷往生活配套更完善的地區。

詹榮光家族持有 30年前買入價約1.5億

上述物業早於約30年前由詹榮光家族在不同時期以約7,000萬及約8,000萬元買入，當年買入價約1.5億元，新買家買入物業可進行全面翻新，若果想重建項目，則需要留意重建後總樓面面積將維持不變。

山頂盧吉道25及26號A&B別墅項目，市值13億、每呎11萬元。

盧吉道全段只有11幅住宅地段，其中只有4幅能夠遠眺無遮擋的維多利亞海景和兩岸景致，而現有2幅正在出售，相當稀有。此外，沿著柯士甸山道駕車可以直接到達盧吉道25及26號A&B項目，前往山頂廣場或凌霄閣也只需要僅3分鐘的車程。

可以公司股權轉讓進行買賣

第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，該物業位於香港最矜貴的地段之一，毗鄰業主包括城中名人、名門望族和集團主席。目前市值約為13億港元，平均呎價約每平方呎11萬元。

相較於附近山頂的獨立地段，如白加道45號呎價逾25萬港元及加列山道59號呎價約12萬港元，此物業極具價值且價格相對合理。此外，還可以進行公司股權轉讓，非常適合企業或尋求擁有頂級罕有物業的買家自用。