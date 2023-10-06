大手投資者2560萬蝕沽賢文禮士四房　2017年豪擲2.5億買8伙

二手市場疲弱，九龍塘有大手投資者需損手離場。九龍塘賢文禮士一伙四房單位以2,560萬元沽出，持貨至今6年，需帳蝕196.67萬元離場。據知，原業主於2017年一口氣買入8伙同屋苑單位，共涉資近2.5億元。



據市場消息指，涉及單位為九龍塘賢文禮士5座低層D室，實用面積1,534平方呎，屬四房雙套房間隔，客廳景及部份房間觀望內園景，其餘向樓景。單位新近以2,560萬元沽出，呎價16,688元。

2017年一口氣買入8伙單位 涉資近2.5億

據知，上述單位於2017年5月以2,756.67萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓196.67萬元，單位期內貶值7.1%。

至於原業主為投資者，於2017年亦買入另外7伙單位，其中一伙屬1座低層D室，其餘屬2座及5座的B、C、D、E單位，買入價1,789萬至4,312萬元，涉資共約2.2億元。

屋苑錄5宗二手成交 當中4伙需蝕讓離場

賢文禮士由華懋發展，於2016年3月入伙，屋苑設4座，並設洋房5間，全盤提供134個單位。翻查成交資料，連同上述最新成交，該屋苑今年暫錄5宗二手成交個案，其中4宗均需要蝕讓離場，貶值約7%至近30%。當中5座中層B室，屬三房間隔，於今年6月以3,495萬元沽出，較2017年買入價帳面貶值29.4%，為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。