因應跌市誠意蝕賣　旺角銀座式商廈帳蝕3000萬求售　低過十年前

政府積極推行「夜經濟」，不少核心零售區購物商場紛響應，帶動本港消費，不過旺區銀座式商廈物業依然要以蝕讓價放售。旺角彌敦道銀座式商廈低層相連樓層連戶外巨形廣告位，新近以連租約形式放售，意向價約8,720萬元，較十年前購入價約1.174億元，帳面低25%或約3,020萬元。



中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周古栓表示，上址為旺角彌敦道703至705號1至2樓全層，建築面積分別為約2,223平方呎及約2,135平方呎，意向價約8,720萬元。是次放售兩層樓面分別由兩組高級飲食集團租用；同時，項目亦連樓高5層之外牆大型電子顯示屏廣告位一併放售，該巨形戶外廣告位面向彌敦道方向。整個項目租金回報約3厘。

2013年買入價1.174億 可分拆兩層出售

次放售物業原業主為投資者，項目於2013年以約1.174億元購入，考慮到現時市況因素而下調至約8,720萬元放售，減幅約25%左右，極具誠意，加上業主更提供極彈性銷售方案，採取可以每層形式獨立洽商。是次物業除可作一般辦公室用途外，更備有餐飲及零售用途概念。

旺角彌敦道703至705號商廈坐落於旺角彌敦道及快富街交界，於2013年落成，屬區內較新型標誌式商廈。物業毗鄰旺角港鐵站A1出口，附近有多組小巴及巴士站。

9月份寫字樓買賣宗數雖略為回落，但9月份寫字樓買賣總金額為16.88億，較8月份的5.38億急升約達213%，升幅明顯反映大額交易有增多跡象。