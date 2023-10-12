銀主盤｜代理行一口氣推20個銀主盤　御金．國峯低估價兩成

市場上銀主盤滾存數量有上升趨勢，有代理一口氣推出20個銀主盤，當中涉及各類型物業，包括住宅物業、寫字樓、商舖以及車位等，以開價計算，總價超過6,560萬元。



盈置地產將於10月26日推出20項物業，全部均屬銀主盤，其中住宅物業涉及17伙，當中4伙涉及為公居屋物業，另有一伙獨立屋，部份單位更以低於市場估價兩成開賣。而寫字樓、商舖以及車位則各佔一伙。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓

+ 3

御金．國峯銀主盤低估價兩成開拍

當中油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤，實用面積約400平方呎，望維港景，單位內櫳闊落，以交吉型式拍賣。據知上述單位在8月曾以762萬元的叫價開拍，新近減價167萬元至以開價595萬元起拍，呎價約14,875元。

據網上銀行估價顯示，目前估值為748萬元，即是次開價較估價低兩成。至於，原業主於2012年以約692萬元買入，以開價計目前叫價較買入價低約97萬元或14%。

同場亦有獨立屋銀主盤拍賣，涉及為元朗新潭道翠巒獨立屋，實用面積約1,284平方呎，亦開價1,100萬元起拍，呎價約8,567元。

↓↓元朗新潭道翠巒獨立屋↓↓

+ 21

平價綠表公屋50萬有交易

除私人住宅外，亦有平價綠表公屋推拍。當中涉及為屯門良景邨5座高層6室，實用面積約150平方呎，以50萬元起拍，呎價約3,333元，屬今次拍賣的住宅物業當中叫價最平。其次為大埔太和邨愛和樓中層18室，同屬綠表公屋拍賣，實用面積約349平方呎，以140萬元起拍，呎價約4,011元。

居屋方面，九龍灣麗晶花園16座層H室，實用面積407平方呎，亦以已補地價390萬元開拍，至於，原業主於2017年以約420萬元買入，以開價計目前叫價較買入價低約30萬元或7%。另觀塘祥和苑F座高層2號室，實用面積414平方呎，以已補地價350萬元開拍。

↓↓太和邨愛和樓中層18室↓↓