銀主盤｜半年未賣出　前主播趙海珠夫婦貝沙灣3500萬開拍　劈千萬

由前新聞主播趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣豪宅，於今年4月被一間中資銀行接收並淪為銀主盤，並以4,600萬元不連車位叫價放盤，惟過去半年一直未能沽售，新近銀主改變策略，委託拍賣行推出，開價3,500萬元。



上述單位為貝沙灣1期8座一伙低層B室，實用面積1,552平方呎，屬四房間隔望享海景，連約243平方呎私人平台。該單位在今年4月被一間中資銀行接收並淪為銀主盤。

不過單位放盤半年亦似乎無人問津，據市場消息指，該單位將於本月25日首次透過拍賣行推出，開價3,500萬元，叫價較半年前大劈1,100萬元或近24%。

↓↓原由趙海珠及陳昊言持有的貝沙灣單位↓↓

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5年間向中資銀行加按四次

據資料顯示，上述單位由夫婦二人在2011年透過盛德集團有限公司（Moral Max Holdings Limited）以3,100萬元買入自用。 不過趙海珠丈夫陳昊言所經營的物流公司一輝，近年疑出現財政困難，上述貝沙灣單位於在2013年至2018年的5年間向同一間中資銀行加按四次，終淪為銀主盤。

事實上，趙海珠丈夫陳昊言近期亦密密沽貨， 由陳昊言或有關人士持有的荃灣逾5,000平方呎的工廈單位，今年3月以3,130.5萬元沽出，帳面獲利逾862萬元，升值38%。