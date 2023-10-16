十大屋苑周末錄4宗成交　中原：業主大減價才能吸買家偷步入市

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周減少2宗或33.3%，零成交屋苑維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受好消息帶動，近期整體入市信心略有增長，全城觀望月底《施政報告》會有減辣措施，買家入市考慮因素較多，個別業主願提供較大議價幅度，才可以成功吸引買家偷步入市，若減幅不大亦未能吸引買家，現時市場累積一批購買力，料月尾樓市方向明確後，二手交投量會有所提升。



陳永傑料月尾樓市方向明確 二手交投量提升

港島區方面，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期減少一宗，單位為高安閣低層D室，實用面積580平方呎，兩房間隔，向東南，望內園景，屬屋苑兩房則王，叫價約880萬元，議價後以800萬元沽出，呎價13,793元，新買家為用家，購入單位自住。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體入市信心略有增長，全城觀望月底《施政報告》會有減辣措施。

九龍區方面，近日整體交投氣氛回有改善，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，單位為2期5座中層B室，實用面積644平方呎，採3房間隔，最新以820萬元易手，呎價約12733元。據了解，原業主於1998年以304萬元購入上址，持貨25年，現轉手獲利516萬元離場。

嘉湖山莊兩房425萬沽

新界區方面，受好消息帶動，天水圍區二手價量齊升，嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，較上周少1宗，最新成交包括景湖居1座高層F室，實用面積 442平方呎，採2房間隔，叫價約450萬元，放盤5日內，最新以425萬元易手，折合實用呎價9,615元。原業主於2013年以282萬元買入單位，持貨10年，是次轉手獲利143萬元離場，單位升值51%。新買家為用家，見市場氣氛轉好，決定加快入市步伐，怕遲買選擇更少。

沙田第一城本月暫錄約7宗成交，周末錄得2座低層C室，實用面積327平方呎，屬2房間隔，最新以398萬元易手，呎價約12,171元。原業主2018年10月以535萬元購入，持貨5年，帳面蝕137萬元。