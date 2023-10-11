美聯︰樓市傾斜租務市場　9月住宅租售比率達82%　重返近16年高位

經濟復甦不似預期，息口未明朗，加上觀望施政報告會否有減辣、撤辣措施，樓市買賣氣氛持續觀望，部份準買家轉買為租，導致樓市傾斜租務市場。美聯住宅租售比率最新9月份錄約82%（即住宅租務佔住宅租務及買賣的比率），較8月約78%再度回升，重返至7月約82%有紀錄以來近16年高位。



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，綜合美聯分行資料，統計十大屋苑於市場的租務個案，9月份市場共錄401宗租務個案，雖然比起8月466宗跌約13.9%，但依然穩守400宗水平，並較6月份暑假租務旺季期間的382宗仍高出約5%。

9月份租務市場持續強勁 十大屋苑美孚新邨升幅強勁

十大屋苑中，9月份共有6個屋苑租務宗數按月上升，升幅最大的是美孚新邨，9月錄54宗，按月增加1.57倍；海怡半島租務宗數亦增約23.7%；映灣園宗數則多11.8%； 至於9月租務宗數最多的嘉湖山莊，錄83宗，按月升約9.2%；新都城及太古城分別多約8.3%及約3.9%。

至於餘下4個屋苑租務宗數則按月下跌，其中沙田第一城按月跌約62.8%，跌幅為十大之中最大；康怡花園與黃埔花園亦分別減少約58.5%及約45%；麗港城按月少約21.4%。