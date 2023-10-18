深水埗黃金數碼廣場3.5億沽　星資基金「摸頂」買入　九年勁蝕46%

深水埗黃金數碼廣場新近以3.5億元成交，原業主為新加坡基金，早於2014年舖市高峰期「摸頂」購入，持貨近9年勁蝕約3億元，物業貶值近46%。



市場消息指，深水埗欽州街94號黃金數碼廣場新近以3.5億元成交，原業主為新加坡基金ARA資產管理，早於2014年舖市高峰期以6.5億元買入上述物業，屬於「摸頂」入市，現時損手出貨套現資金，希望在市場上尋找更佳投資機會。原業主持年近9年帳面虧損約3億，物業貶值幅度為46%。

2014年買入價6.5億

黃金數碼廣場地庫、地下及1樓出租面積約10,486平方呎、10,467平方呎及8,262平方呎，總出租樓面約29,215平方呎，建築面積為32,853平方呎，平均呎價約11,980元。另外，商場內亦有超市、銀行及酒樓等業務，月租部分逾145萬元。新買家料租金回報可達5厘。

資本策略鍾楚義曾持貨兩年勁賺1.7億

翻查資料，該巨舖對上一個業主為資本策略地產（0497）主席鍾楚義，於2012年以約4.8億元買入該舖位，及後在2014年以6.5億元轉售予新加坡基金ARA資產管理，獲利約1.7億元。反映最新成交價3.5億元，較2012年作價更低約27%或1.3億元。

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