高力預測2023年甲廈租金下跌5%　零售業、工商各有增長

香港經濟復甦緩慢，市場情緒有所分化，其中零售業是唯一展現出韌性的板塊，一線街舖租金略有增長。高力預測，2023年甲級寫字樓租金會下降4%至5%，而一線街舖租金會上升8%，一般工業物業租金上升2%，投資市場成交額達260億元。



高力香港研究部主管李婉茵表示，在經濟和地緣政治不確定性的前提下，市場情緒普遍低迷，成交量也較低。近日政府的夜市宣傳活動提振了旅遊和消費，令零售市場相對具有韌性。然而，在經濟復甦速度較慢的情況下，寫字樓和工業租賃市場仍然疲弱。從投資市場而言，交投量仍然受利率上升而持續低迷。預期零售、寫字樓和工業領域的市場復甦將於2024年下半年及後更趨明顯。

甲級寫字樓平均租金按季跌2.3%

2023年第三季甲級寫字樓整體空置率為14.9%，持續高企；甲級寫字樓平均租金則按季下跌2.3% 。中環/金鐘、灣仔/銅鑼灣等地區繼續成為辦公室平均租金下降的主要推動因素。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，甲級寫字樓整體空置率年初至今有一些輕微波動，但空置率仍持續居高不下，預期甲級寫字樓全年平均租金將下降4% 至 5％。大型銀行以成本效益為首要目標，採取空間優化策略，不過資訊科技業和保險業對辦公室的空間需求卻明顯增加。

零售業銷售額增長15％

從7月和8月份的數據所顯示，香港零售市場的恢復趨勢漸見明顯，從零售業銷售額同比增長 15％ 以及第三季度一線街舖租金環比增長 2.1％ 這一點得到了證明。主要具韌性的零售行業，包括餐飲業、休閒運動服飾、珠寶鐘錶、化妝品及藥品，把握目前的租金水平於一線地段進行擴張或搬遷。

高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，儘管零售商在短期內對擴張計劃仍持謹慎態度，預期2023年一線街舖租金同比增長將達至 8％。零售市場將於 2024 年下半年更見顯著恢復。

高力預測2023年一線街舖租金同比增長將達至8％（資料圖片/蔡偉南攝）

預測全年工業租金上升2%

香港的總出口量及總進口於今年首八個月分別錄得同比下降13.2及11％，導致一般工業和倉庫租金略微下降至每呎14.6元和14.8元。

高力香港工業物業服務主管陳彪指出，由於租戶對市場前景持非常謹慎態度，預計未來幾個季度的租賃需求將保持疲弱。續租和從現有物業搬遷都導致了第三季度倉庫的空置率上升至3.2%。對全年一般工業租金的預測仍然維持 2％ 的增長，而倉庫租金則預計在 2023 年全年稍微下降3％ 至4％

投資額為2013年第四季以來第三低

第三季度的投資額從第二季度的低位上升了 93％，但仍然為自從2013年第四季以來投資額第三低的季度。街舖和分層辦公室是最受用家和趁低吸納的買家所追捧的物業類型，第三季度也出現了一些銀主盤交易。

高力香港資本市場與投資服務主管翟聰表示，投資市場將進一步受到經濟疲軟和利率高企等因素而拖累復甦步伐。因此高力進一步調整了全年交易量的預測為 260億港元，其中以銀主盤和酒店資產將成為投資焦點。同時建議政府放寬房地產調控措施，以助投資市場加快復甦。