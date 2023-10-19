啟德海灣示範單位曝光　兩房戶儲物室改造迷你居家酒吧｜多圖

由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第1期，今日（19日）首度開放示範單位予傳媒參觀，今日項目開放3伙示範單位，包括1伙有裝修單位及2伙清水樓。



首先為有裝修的2B座18樓E室，實用面積553平方呎連22平方呎露台，兩房連梗廚間隔。客廳以藍色波浪牆身配米色天花，中央擺放二人座梳化和企燈。設計師特意把儲物室改造成迷你居家酒吧，並以灰色牆劃分飯廳，放置四人餐桌及餐椅。主人房的設計風格與客飯廳保持一致。

睡房擺放標準雙人床，放置半吊玻璃衣櫃連矮木櫃，為住戶提供充足的儲物空間。另一睡房以藍色主調，玻璃窗旁放 置單人床，旁邊配置小層板，方便住户擺放小物件，另一端則放置木製衣物置物架。

↓啟德海灣2B座18樓E室連裝修示位↓

+ 11

小玄關預留位置擺放鞋櫃

第二伙同屬2B座18樓E室，為無改動示範單位。客飯廳呈長形設計，入門處小玄關預留位置擺放鞋櫃。兩間睡房則為大細房設計，其中主人房預留空間予住戶擺放衣櫃，另設方正儲物室，採用趟門設計。單位採用獨立式廚房設計，可明火煮食，並為住戶增加檯面及儲物空間。

↓啟德海灣2B座18樓E室↓

+ 7

第三伙為第2B座18樓G室，無改動示範單位，實用面積432平方呎，兩房連開放式廚房間隔。客飯廳呈長形布局，易於擺放家具；兩間睡房同樣以大細房設計，可靈活使用，其中主人睡房預留衣櫃位。單位採用 L 型開放式廚房設計，增加檯面及儲物空間。

↓啟德海灣第2B座18樓G室↓

+ 8

全盤1017伙、一房面積最細269呎

項目共提供1,017伙單位，實用面積269至771平方呎，戶型涵蓋1房至3房。1房戶共388伙，實用面積288至315平方呎，2房共564伙，實用面積427至553平方呎，3房單位共57伙，實用面積586至771平方呎，還設8伙特色單位，實用面積269至771平方呎。