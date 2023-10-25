施政報告｜減辣無助樓價回升　學者憂反效果：需求追唔上係踩多腳

【施政報告2023/印花稅/買家印花稅/新住宅印花稅】行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》，宣佈為樓市「減辣」。不過有學者指出，「減辣」只是令交易成本下降，樓價是否反彈，視乎經濟復甦的速度，「唔預期後市升，投資者唔會入市，需求追唔上，放寬辣招只係踩多腳。」



李家超表示，政府2010年推出辣招，優先照顧市民置業需要，但過去一年利息上升，樓價出現調整，考慮到供應持續增加等整體情況後，政府決定「減辣」，即日生效。

1）額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年；

2）買家印花稅和新住宅印花稅稅率由15%減至7.5%；

3）外來人才置業印花稅實施「先免後徵」

行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》，宣佈樓市「減辣」。（資料圖片）

不過市場普遍覺得政府減辣幅度不足。香港大學房地產及建設學系客座副教授張聖典相估，政府是了解到目前樓市疲弱，主要涉及全球經濟、利率持續上升，市民對後市信心不足等問題，樓市辣招並非主因，因此目前先減辣，「之後再睇樓市發展 ，有咩再調整。」

他指，過去十多年經歷超低利率， 令市場一窩鋒去買物業投資，目前利率高企，受制聯繫匯率制度，政府可以做的事情不多，「的確（放寬辣招方面）係可以做多啲，但相信政府唔想太進取。」

張聖典：唔預期後市升，投資者唔會入市

他進一步指出，額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年，反而釋放部分新樓、半新樓的賣盤，「樓價可能會再跌一跌」，重申「減辣」只是令交易成本下降，樓價是否反彈，視乎經濟復甦的速度，「唔預期後市升，投資者唔會入市，需求追唔上，放寬辣招只係踩多腳。」

至於外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，他相信會刺激租賃市場，但這批人才有多少購買力就要「拭目以待」。