樓價指數由升轉跌　萊坊料今年樓價將下跌5%

據差估署資料，9月份官方樓價指數按月再下跌1.75%，其中5月至9月合共下跌6.2%，已完全抵消今年原有升幅。萊坊分析，今年原先上升的樓價進入下跌軌道。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但由於購買力雖要時間釋放，市場亦欠缺其他利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力仍然很大，預計樓價全年樓價將下跌5%。



萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然美國11月加息機會不大，但相信今次加息周期仍未完結，預計到明年下半年加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

市場購買力嚴重不足

而近期整體成交量已回落至通關前水平，市場整體購買力嚴重不足，預計全年一二手成交量按月會在48,000至50,000宗左右。

發展商最近開始大幅減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

預計租金上升8%

政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升8%左右。