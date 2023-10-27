樓價倒跌創6年半新低　利嘉閣：減辣未夠喉、難扭全年跌勢

差估署今日（27日）公布的最新數據顯示，2023年9月份私人住宅售價指數報332.1點，較8月的338.0點再跌1.75%，連跌5個月，跌至2017年5月以來的77個月（即近6年半）新低，完全蒸發年初升幅之餘，更現倒跌。樓價於第三季下跌4.38%，而今年首9個月，樓價累跌0.78%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅達16.58%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，《施政報告》減辣料可緩和樓價跌勢，惟年內高息及經濟復甦緩慢仍將困擾樓市，全年樓價恐難逃一跌。陳海潮指，9月份樓價按月跌幅持續高企於逾1.7%，主要反映一手新盤仍以低價開盤，二手市場繼續捱打，加上息口尚未見頂的憂慮瀰漫市場，而地皮相繼以低價售出，反映整體市況偏淡，致9月份樓價指數跌幅難以收窄。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

10月份樓價指數料再跌1.5%

展望10月份市況，本地主要銀行於9月中下旬大幅調高新造樓按封頂息0.5厘，加上息口仍然高企趨升，並逢市場靜觀《施政報告》出台，交投極為淡靜，業主賣樓多要減價，故料下次公布的10月份樓價仍將維持約1.5%的跌幅。

陳海潮估計，第四季餘下的11月及12月，樓價仍難有反彈機會，料趨上下約0.5%窄幅波動，估計減辣只能緩和樓價跌勢，因港府出手較慢，力度亦不足，難以刺激樓價於年內達至反彈，料第四季樓價跌幅只能收窄至1.5%至2%左右，而全年樓價仍有機會跌2%至3%。

全年租金料升6至7%

至於租金走勢方面，差估署9月份租金指數報186.3點，按月升幅收窄至0.65%，第三季租金累升2.99%。預期在樓市減辣後，「轉租為買」的比例可望逐步增加，此舉恐將減慢第四季租金升勢，整季恐處橫行狀態，而全年租金升幅料約6%至7%左右，較減辣前的預測略有收窄。