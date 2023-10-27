啟德海灣一房示位曝光　以跑車設計靈感、採橙色設計主調｜多圖

嘉華（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期今日（27日）公布最新銷售部署。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，自公布首張價單後，收到不少兩房單位查詢，項目今日收票會適時加推單位。



他又指，巿場對減辣消息正面，但需要時間消化，又認為新一期差估署樓價指數有滯後，料私樓成交量會隨減辣後將逐步改善。

↓↓2A座18樓E室有裝修無改動示範單位↓↓

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以跑車作設計靈感 採橙色為設計主調

另外，發展商今日亦開放2伙示範單位予傳媒參觀，同屬一房間隔，分別為2A座18樓E室J室。當中，有裝修無改動示範單位按2A座18樓E室搭建，實用面積437平方呎，以豪華跑車作設計靈感，輕奢現代風為主題。

單位以橙色為設計主調為。單位客飯廳部分牆身採用木條特色牆，亦外接露台。 至於開放式廚房設於大門旁，浴室設有淋浴間，而主人房以暖色木材為主，設有玻璃幕牆增加房間內採光。

另無改動示範單位按2A座18樓J室搭建，實用面積305平方呎，單位客飯廳外接露台，開放式廚房設於大門旁，浴室無窗屬黑廁，而主人房則方正實用。

↓↓2A座18樓J室無改動示範單位↓↓