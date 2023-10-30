示位曝光｜屯門NOVO LAND 2A期短期內開價　設「突破性」付款方式

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期CHARLOT，今日（30日）首度開放三房套間隔的示範單位。發展商表示，項目將於數日內公布價單，並於價單推出後對外開放示範單位。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目短期內會公布價單，預告將提供一個「突破性」的付款方式，希望能夠惠及上車客、外來專才等各類準買家。

他又指，今日開放的示範單位為CHARLOT第1A座18樓A1單位，實用面積724平方呎，屬三房套連工作室及洗手間間隔，此戶型只提供26伙。

↓NOVO LAND 第2A期CHARLOT第1A座18樓A1單位↓

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採中空玻璃幕牆阻隔室外熱力

是次連裝修示範單位按第2A期CHARLOT第1A座18樓A1室搭建，單位樓高3.15米，採用中空玻璃幕牆以阻隔室外熱力及防止冷氣流失，保持室內恆溫。客飯廳呈長方形設計，飯廳可放置一張6人餐桌，客廳相連露台。單位長方形廚房配以工作間及洗手間，配以透光玻璃門，設有窗戶及長型工作檯面。

三件睡房呈橫排式設計，均享同一座向景觀。主人房設有玻璃大窗及木質趟門分割的工作平台。靠窗位置擺放一張雙人床，床邊放置梳妝台。房間另一端則擺放高身嵌入式衣櫃，櫃門可巧妙伸縮收納於衣櫃兩側。