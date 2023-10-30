長遠房屋策略︱未來10年私樓供應13.2萬伙　5年內準備8萬伙私樓地

政府今日（30日）公布《長遠房屋策略》2023年周年進度報告，在私人住宅單位供應方面，政府指會繼續多管齊下以滿足在下一個10年期內13.2萬個單位的私營房屋的供應目標，在未來五年準備好可興建約8萬個私營房屋單位的土地。



就較短期的供應而言，根據2023年9月底的最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為10.7萬個單位。

為了逐步扭轉房屋供求失衡的局面，政府於2014年公布《長策》。按照《長策》的「供應主導」和「靈活變通」原則，政府會每年更新長遠房屋需求推算，逐年延展未來10年房屋供應目標，並會因應社會、經濟及市場的變動，適時調整。

根據《長遠房屋策略》既定的推算方法，下一個10年期（即2024/25至2033/34年度）的總房屋需求，會包括以下四個因素所衍生的房屋需求，（i）住戶數目淨增長；（ii）受重建影響的住戶；（iii）居住環境欠佳的住戶；以及（iv）其他因素。

根據上述推算框架，加上因應私人住宅單位的空置情況所作的調整後，下一個10年期總房屋需求為43.2萬個單位，政府因而將供應目標定於44萬個單位。

《長遠房屋策略》2023年周年進度報告指，在未來五年準備好可興建約8萬個私營房屋單位的土地。（資料圖片）

總房屋供應44萬伙 公私營比例維持7、3之分

房屋局發言人指，自2018年《長策》以來，政府將公私營房屋新供應目標比例定為70：30。在平衡各方面的考慮，包括需要大幅增加公營房屋供應以滿足需求以及社會對私營房屋的需求後，政府會將下一個10年期的公私營房屋比例維持在70：30。按此比例，在總房屋供應目標的44萬個單位當中，公營房屋供應目標為30.8萬個單位，而私營房屋供應目標為13.2萬個單位。

發言人續指，考慮到市民對各類公營房屋的需求持續殷切，政府會將下一個10年期的公共租住房屋（公屋）／綠表置居計劃（綠置居）」及其他資助出售房屋的供應比例繼續維持在70：30。按此比例，在公營房屋供應目標30.8萬個單位中，公屋／綠置居的數目為21.6萬個單位，其他資助出售房屋單位數目為9.2萬個。