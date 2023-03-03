明年私樓落成量高達2.7萬伙　創22年新高水平

私樓供應持續增加，據政府估計，今年私人住宅落成量約1.99萬伙，按年下跌約6%。 不過，預料2024年將反彈至約2.7萬伙，料創2002年以來的22年新高。



據差餉物業估價署原先估計， 今年將有21,848伙落成，但目前最新調整為1.99萬戶，較原定目標下調約8.9%，較全年落成量的21,168伙按年比較則下跌約6%。不過，政府預料2024年將反彈至約2.7萬伙，料創2002年以來的22年新高。

事實上，綜合市場資訊，今年亦有多個大型新盤登場。以新界區為例，中洲置業現樓火炭星凱．堤岸今年初以取入伙紙，當中涉及1,335伙。而新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND全盤涉及4,585伙，當中的第1A期及1B期去年已開賣並已取入伙紙，至於其他期數亦將於未來數年落成。

料西貢十四鄉部分期數明年取得入伙紙

同時，啟德發展區亦是住宅重鎮。據地政總署公布預測，2023年至2024年將有逾8,800個單位取得入伙紙，佔該兩年總成量約18.8%，當中有逾6,000伙料於明年落成。至於，提供約9,700伙的西貢十四鄉大型住宅項目，部分期數亦料可於明年取得入伙紙。另外，較多供應的地區，包括將軍澳日出康城、香港仔黃竹坑站港島南岸。