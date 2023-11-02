美聯儲連續兩次不加息　代理：加息疑慮消除、樓價全年可升3%

美國聯儲局於今日（2日）凌晨公布議息會議結果，宣布將聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘。本地銀行亦決定將最優惠利率保持在現水平。滙豐銀行宣布，最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府上周三公布新一份施政報告，為樓市三辣齊減，交投氣氛明顯回升，今天美國聯儲局暫停加息，是年內第3次，符合市場預期，預計香港銀行亦同樣維持利率不變，對樓市可謂錦上添花，料交投會逐步加快。

陳永傑料本月一手成交量增至1300宗

陳永傑指，樓市減辣一周，不論一手二手，交投持續回升，明顯提升住宅的流轉量，有提振作用。是次美國暫停加息，市民的加息疑慮即時消除，並重拾置業信心，料各區睇樓氣氛率先反彈，刺激本港樓市交投進一步向升。市場已開始憧憬聯儲局來年開始步入減息週期，交投氣氛回暖，發展商亦紛紛加快推盤步伐，多重利好消息下，預料本月一手成交量可增至1,300宗，樓價亦會因而止跌回升，惟不會大升，辣招下樓市難有炒風，預計樓價今年全年可錄3%升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港置馬泰陽料住宅交投將提速

至於香港置業行政總裁馬泰陽表示，今日美國聯儲局宣佈維持利率不變，連同9月計，美聯儲局已2次暫緩加息，而本港亦有大型銀行維持最優惠利率不變。

再者，上周三公佈的《施政報告》，提出多項有關樓市措施，包括額外印花稅適用年期由3年縮短至2年、買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半至7.5%、針對外來人才的置業印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」、延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期等，有助減低住宅物業的交易成本，料住宅物業交投將提速。