啟德海灣周六首輪價單銷售212伙　暫收1800票、超額認購逾7倍

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，將於本周六（4日）展開首輪銷售218伙，當中有212伙以價單形式推售，另招標6伙三房。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，暫收1,800票，超額認購逾7倍，有3至4成為內地專才，整體有1至2成為投資者。視乎周六銷情，不排除即日加推單位應市。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為啟德海灣買家推出 置業按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-2%（P現為6.125%），即實際按息現低至4.125%，計劃設有現金回贈高達貸款額2.5%，按揭成數高達9成，按揭年期長達30年；此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出。

周六首輪推售218伙 入場價575萬元

周六以價單發售的212伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔44伙、兩房佔160個、三房佔8伙， 實用面積306至586平方呎，折實售價575.016萬元至1,546.083萬元，折實呎價17,987至26,384元。另外，亦同日招標6伙，屬三房套連工作間及洗手間間隔，為項目樓王，實用面積均為771平方呎。

銷售當日準買家將會分為A、B兩個組別，只要購買1個精選三房單位，或精選兩房單位，或任何2個單位即可進入A組；其餘則為B組。

推2張價單共326伙 佔全盤單位32%

啟德海灣第1期首張價單，提供208伙，折實平均呎價19,798元。然後加推2號價單118伙，折實平均呎價20,988元。因此2張價單合共推出326伙。項目第一期全盤提供1,017伙，是次首輪銷售共推出32%單位。