CCL連跌3周共2.13%　跌穿去年低位　料今季再跌3.69%下試148

中原城市領先指數CCL最新報153.67點，按周跌0.63%，連跌3周共2.13%，為9月27日財政司司長放風減辣後第二周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，施政報告前，市場繼續憧憬減辣，買家觀望，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。2023年CCL暫倒跌1.98%，今周指數創341周（逾6年半）新低，重返2017年4月中水平。指數比今年4月168.40點高位累跌8.75%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.73%。

第四季CCL目標148點 料第四季再跌3.69%

楊明儀續指，11月2日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對香港樓價的影響將會在11月下旬公佈的CCL才開始陸續反映。政府落實樓市減辣措施及美國連續2次暫停加息，利好市場氣氛，有助刺激成交量回升。惟現時本港處於高息環境，本地拆息持續於高位徘徊，銀行仍有加息壓力，相信短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差5.67點或3.69%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報153.75點，按周跌0.46%。CCL（中小型單位）報152.55點，按周跌0.49%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌3周，分別累跌1.98%及1.94%，同創逾6年半新低，同樣重返2017年3月底時水平。CCL（大型單位）報159.26點，按周跌1.26%，連跌8周共5.38%，指數創6年新低，重返2017年10月底時水平。

四區樓價三跌一升

新界東CCL_Mass報165.59點，按周跌0.83%，連跌3周共2.10%。新界西CCL_Mass報141.44點，按周跌1.59%。新界東及新界西樓價，分別重返2017年5月初及5月底時水平。港島CCL_Mass報158.99點，按周跌0.08%，指數仍在今年1月初水平徘徊。九龍CCL_Mass報146.16點，按周升0.25%，連跌2周後回升，但指數仍重返2017年3月中時水平。

2023年計，只有港島仍升1.98%，其餘七個指數倒跌。CCL跌1.98%，CCL Mass跌1.64%，CCL（中小型單位）跌1.42%，CCL（大型單位）跌4.44%，九龍跌3.06%，新界東跌2.60%，新界西跌2.74%。