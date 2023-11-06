10月兩新盤獲批預售　十八鄉路項目、MOUNT POKFULAM共涉601伙

地政總署公布，10月份有2個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉601伙，較9月時獲批的1,393伙，減少56.9%。當中，嘉里（0683）與萊蒙國際（3688）合作發展的元朗十八鄉路39號項目，涉及594伙，預計落成日期為2025年11月15日。



MOUNT POKFULAM設7幢獨立洋房

另外，宏安地產（1243）及錦華實業集團發展的薄扶林道洋房項目MOUNT POKFULAM亦獲批預售樓花，涉及7幢獨立洋房，並擁獨立地段門牌，預計落成日期為2024年1月31日，據發展商表示，每幢洋房設有私人前後花園、天台、平台、獨立車庫、升降機及私人泳池。項目預計將以現樓形式推出。

薄扶林道洋房項目MOUNT POKFULAM。

上月未接獲新預售樓花同意書申請

至於，地政總署10月份未有接獲新預售樓花同意書申請，繼今年6月後再次出現零申請情況。截至10月底全港滾存待批預售單位錄14,845伙，較今年9月錄14,845伙，按月減少626伙或4.2%，屬2021年9月錄9,284伙以來逾2年最少。

另外，雅居樂陳氏家族的大嶼山長沙項目珀曜亦撤回預售申請，涉及25伙。