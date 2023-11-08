利嘉閣：10月二手私樓買賣僅1577宗　史上第三低

樓市交投淡靜，根據土地註冊處數據所得，2023年十月份全港共錄1,577宗二手私宅買賣登記（數字主要反映九月中旬至十月上旬期間的市場實況），較九月份的1,682宗再跌6%，連跌兩月，創自2016年三月以來的92個月（即逾7年半）新低，亦為史上按月第三低。



至於，十月份登記總值按月背馳增加28%，錄得190.21億元，主因月內錄得1宗涉資63.1億元的巨額收購強拍個案，倘撇除相關項目後，實際登記總值約127.11億元，按月減少14%；而撇除後，平均每宗登記涉資806.54萬元，按月跌8.7%。

撇除巨額強拍交投金額減少14%

今年十月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得六跌、兩升及一持平，當中以樓價介乎2,001萬至5,000萬元及5,001萬至1億元兩個組別的跌幅最劇烈，按月同告急挫22%至38宗及7宗登記；而800萬至1,000萬元者亦減少18%至164宗；至於，登記量最活躍的401萬至600萬元組別則按月微升1%，錄479宗；此外，1,001萬至1,200萬元組別的登記量按月也微升1%至79宗。

港島區登記量按月大減11% 跑輸大市

按全港三區作分析，十月份港九新界三區登記量全線下跌。當中，港島區登記量按月大減11%，跑輸大市，月內僅錄得293宗登記；新界區按月也跌8%，共錄734宗登記；至於九龍區微跌1%，錄550宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量亦跌多升少，當中以元朗區的跌幅最急，月內錄得75宗登記，按月跌12%。至於荃灣及長沙灣/深水埗兩區分別錄得11%及6%的跌幅，前者錄得79宗，後者則有162宗，並蟬聯登記量最多的分區。

十大活躍屋苑錄178宗登記 按月增11%

此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得六升、三跌及一持平，其中以淘大花園升幅最急勁，月內錄得15宗登記，按月激增2.75倍；其次的海怡半島也有15宗登記，按月亦大升1.5倍。此外，上月嘉湖山莊取代日出康城成為登記量最活躍的屋苑，共錄33宗，且按月大升27%。次位的日出康城按月減少25%至只有27宗登記，而排第三位的美孚新村則有24宗，按月升26%。此外，上月十大活躍屋苑總計登記量達178宗，較九月的160宗升11%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，《施政報告》落實減辣，除令市場明朗化外，亦實際有助刺激入市意欲，買家置業步伐有所加快，在容許專才可以「先免後徵」的方式入市下，希望可陸續引發樓市生力軍登場，因此預料十一月份二手私宅買賣登記量有力在上月的低基數下錄得較顯著的反彈，冀能向上衝破2,000宗大關，按月看升27%。