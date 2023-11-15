傲瀧特色戶3680萬沽　四年勁蝕逾6球　代理：價錢唔算好「曳」

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，再度錄蝕讓。屋苑一伙4房連花園特色戶最新以3,680萬元成交，呎價21,932元，原業主持貨四年勁蝕639萬元離場。區內代理表示，雖然單位蝕讓離場，但成交價較另一面積更大的天台特色戶高，認為單位價錢唔算好「曳」。



世紀21營業董事廖振雄指，該單位為1座地下A室，實用面積1,760平方呎，屬四房兩廳連工人房間隔，附帶一個188平方呎花園，望內園景。原業主於6月放盤時叫價5,100萬元連車位，兩個月後主動下調叫價至4,632萬元，最終獲議價以3,960萬元成交，折合呎價21,932元。

代理：價錢唔算好「曳」

雖然單位仍為損手成交，但廖振雄表示是次成交的造價其實不俗。他舉例同屋苑9月時有一宗天台特色戶銀主盤成交，其面積更大但亦只能以3,000萬元售出，較是次成交價賣平18%。另外，是次成交單位呎價21,932元，較過去一年屋苑成交呎價1.3萬至1.6萬元有所上升，亦反映政府的減辣及搶人才措施對豪宅市場租售有支持。

據知，原業主於2019年10月以4,499萬元購入上址，持貨4年，是次轉手帳面勁蝕639萬元，單位期內貶值14%。