長沙灣曉柏峰暫收逾400票　超購近5倍　下周一首賣68伙

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰今日（16日）公布最新部署。發展商落實下周一（20日）首輪開售68伙，折實平均呎價為17,521元，折實入場費392.13萬起。項目截至下午3時，暫錄逾400票，以首輪開售68伙，超購近5倍。



下周一首輪銷售68伙

該68伙單位，戶型涵蓋一房至三房套，扣除最高10%折扣後，折實售價由392.13萬元至900.54萬元，折實呎價由15,788元至19,787元。

入場單位為B座3樓B5室，實用面積237平方呎，屬一房間隔，折實售價392.13萬元。另最低呎價屬B座3樓B13室，實用面積363平方呎，屬大一房間隔，折實最低呎價15,788元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，下周一展開首輪銷售， 視乎銷售情況決定加推步伐。項目設有兩層住客會所，提供多元化完善設施，當中包括有健身室、燒烤區等，當中室內佔地約5,557平方呎，另連戶外園林約9,580平方呎。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

首張價單涉100伙 折實入場392.1萬

曉柏峰首張價單涉100伙，戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔69伙、兩房佔23伙、三房佔8伙。實用面積由237至499平方呎，價單售價432.5萬元至1,000.6萬元，價單呎價由17,543元至21,985元。扣除最高10%折扣優惠計，折實售價由392.1萬元至900.5萬元，折實呎價由15,788元至19,787元。首張價單價值6.12億元。