NOVO LAND首現銀主盤、645萬放售　業主曾被要求30日內償還五球

二手市場疲弱，有中小型銀行罕有要求業主提早償還欠款（Call Loan）。今年初開始入伙的屯門NOVO LAND第1A期，該期數一伙兩房單位在入手短短約一年，被銀行Call Loan淪為銀主盤，最新更遭銀主推出放盤，以叫價645萬元放售。



據市場消息指，是次銀主盤單位為NOVO LAND 1A期1座高層P室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔。據了解，上述銀主盤目前由一間本地小型銀行以銀主身份接管，並以645萬元叫價放售，呎價15,431元，屬市價。

至於上述被接管單位的業主早前於社交平台上「求助」指，遭銀行要求提早償還欠款（Call Loan）。據當時人於社交平台上表示，遭承造樓宇按揭的銀行要求於30日內償還約509.4萬元或逾77%的按揭貸款，估計該業主因未能償還欠款，單位最終淪為銀主盤。

當年658萬沽 採靈活付款計劃入市

據成交紀錄冊顯示，該單位於2022年8月以657.53萬元沽出，換言之持貨短短約一年多即被銀行收樓，現銀行叫價僅較欠款高約26.6%。

至於買家當時採發展商提供的靈活付款計劃入市，於入市時繳付樓價5%作為臨時訂金，並於於簽署臨時買賣合約的日期後180日內再繳樓價5%， 即共65.75萬元。至於餘下樓價90%則於發展商前發出通知的日期後的14日內繳付。