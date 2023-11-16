貴價公屋價崩　將軍澳景林邨納米戶呎價跌穿8000元　較高峰挫6成

樓市減辣後樓價繼續下挫。「貴價公屋」將軍澳景林邨有納米公屋單位低價沽出，已補地價130萬元沽出，成交呎價不足8,000元，較同屋邨高峰期呎價2萬元，大幅下挫超過六成。



代理消息指出，上述成交單位為景林邨景桃樓中高層27室，實用面積164平方呎，採開放式間隔，本月初已補地價叫價180萬元，不過最新劈價至130萬元沽出，成交呎價7,927元，劈價幅度髞達28%。據悉，新買家鍾情上述單位裝修。

至於原業主屬收租客，持單位收租多年。該名業主早於2001年以未補地價6.48萬元買入該單位，及後在2014年向政府補地價。

高峰期同屋邨納米戶呎價2萬、4月份兩房戶蝕沽

景林邨向來都是香港的貴價公屋邨之一。資料顯示，該屋邨一個同座高層開放式戶，實用面積153平方呎，在2020年5月已補地價313萬元沽出，成交呎價高達20,458元，貴絕全港公屋呎價水平。

事實上，景林邨今年亦有單位以「蝕讓價」沽出，如4月份，景林邨景松樓中層16室，實用面積349平方呎，兩房間隔，已補地價350萬元沽出，成交呎價10,029元。原業主於2017年9月連地價以352萬元購入上述物業，持貨至今逾五年，現帳面蝕讓2萬元，連同佣金等，料實蝕近10萬元。