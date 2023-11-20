周末新盤錄20宗　按周回落78%　瑜一．天海連沽2伙吸金3534萬

本周末（18、19日）未有大型新盤開售，市場聚焦天榮站YOHO WEST開價，一手交投回落至20宗，較上周的94宗下跌78%。當中由華懋集團及港鐵（0066）發展的何文田瑜一．天海連沽2伙，成交呎價均逾3萬元，吸金3,534萬元。



瑜一．天海連沽2伙 成交呎價均逾3萬

由華懋集團及港鐵合作發展的何文田瑜一．天海上周初推出3號價單後，周六連沽兩伙海景單位，同屬兩房間隔。成交單位分別為第2A座20樓C單位，實用面積593平方呎，成交價1,946.95萬元，呎價約32,832元，呎價創項目維港座向同類型單位新高。

另一伙為第2B座21樓B單位，實用面積525平方呎，成交價1,587.16萬元，呎價約30,232元。市場消息指，買家為內地專才，受惠於「先免後徵」措施，節省逾百萬元稅項。發展商表示，目前整個瑜一項目共沽出436伙，套現逾74.8億元。

何文田瑜一．天海。

元朗雨後周六沽2伙

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後已屆現樓，於周六同樣沽出兩伙，套現約1,808.83萬元。成交單位包括20樓E室，實用面積717平方呎，屬三房間隔，以1,201.16萬元售出，呎價約16,753元。另一單位則為22樓D室，實用面積362平方呎，成交價607.6萬元，呎價約16,784元。項目已於本月初起陸續入伙，仍處於收樓初段。

凱柏峰III沽兩伙 套現2100萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，周末兩日各沽1伙，共套現2,100萬元。其中3A座32樓B室，實用面積719平方呎，以1,309萬元售出，呎價18,206元。另一單位則為3A座37樓F室，實用面積457平方呎，成交價逾791.2萬元，呎價約17,314元。

啟德MONACO MARINE沽1伙

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE月初推出「置優越1088付款計劃」新付款方式後，吸引部分買家入市。繼上周五連沽2伙後，於周六再錄一宗成交。

涉及單位為1B座9樓G室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔，以1,112.8萬元售出，呎價24,087元。據悉，買家爲外藉香港居民，從事投資銀行業，現租住啟德區，故轉租爲買。