十大屋苑周末6宗成交　按周多2宗　美孚新邨三房18年升值逾四球

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周多2宗或上升50%，成交宗數繼續於低位橫行。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末未有新盤推出，買家回流二手市場，但多以覓筍盤的用家為主，減價盤易有承接，料樓市會穩步回升，但復甦需時。



港島區方面，海怡半島及太古城各錄1宗成交，康怡花園則未錄成交。其中海怡半島成交單位為8座中高層C室，實用面積639平方呎，三房套間隔，座向東，業主月初放盤時叫價928萬元，最新以870萬元成交，呎價13,615元。原業主於2013年以760萬元買入，持貨10年，是次帳面獲利110萬元。

美孚新邨三房18年升值445萬

九龍區4個指標屋苑中，黃埔花園及美孚新邨均錄得成交，其中美孚新邨百老匯街72號高層D室成交，單位實用面積704平方呎，擁三房大露台。業主開價730萬元，放盤一星期即以700萬元沽出，呎價9,943元。原業主於2005年4月以255萬元買入單位，於2021年曾作內部轉讓，是次易手帳面獲利約445萬元，升值逾1.7倍。

東涌映灣園三房帳蝕30萬

新界區三大指標屋苑，嘉湖山莊及映灣園各錄得1宗成交。嘉湖山莊本周末錄得1宗成交，該區代理表示，同區有新盤蘊釀開售令部份買家暫緩入市，因而扣起大批二手購買力。

至於東涌映灣園成交單位為3座極高層B室，實用面積735平方呎，屬三房套間隔，享開揚海景，最新以810萬元成交，呎價11,020元。據了解，原業主於2020年7月以840萬元買入單位，是次易手帳面需蝕讓30萬元離場。