九龍站天璽四房1.56億沽、呎價破10萬創新高　啟德維港1號沽兩伙

一手市場疲弱，仍錄高價成交個案。新地（0016）九龍站天璽，今日（21日）以招標形式售出1伙四房單位，標售單位為 「皇鑽璽」81樓B單位，實用面積1,545平方呎，連763平方呎天台，成交金額1.56888億元，成交呎價為101,546元；繼3月「天鑽璽」的成交後再創項目呎價新高。



內地專才2100萬元買御海灣II三房

至於新地（0016）屯門御海灣II今日亦招標沽一伙分層特色戶，成交價為2,100萬元，呎價逼近2.9萬元，創全盤及今年至區內一手分層單位新高。

據知，新買家為內地專才，成交單位為單位為第1座30樓C室，屬三房套連平台及天台戶型，實用面積731平方呎。

屯門御海灣。

啟德維港1號沽兩伙

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號今日（21日）連沽兩伙，吸金3,344.1萬元。涉及為1A座36樓G單位，實用面積814平方呎，屬3房套連工人套間隔，連515平方呎天台，成交價為2,420萬元，呎價29,730元，屬項目首宗高座頂層特色戶成交。

另一成交為2B座5樓C單位，實用面積459平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價為924.1萬元，呎價20,133元。