深水埗佳悅加推新價單12伙　入場一房618.6萬起　周六發售44伙

由佳寧娜（0126）及宏達控股合作發展的深水埗單幢樓佳悅推售餘下貨尾，項目周二（21日）推出全新4號價單，提供12伙一房單位，實用面積283及289平方呎，折實平均呎價約21,945元。項目將於周六（25日）發售44伙，當中包括最新加推的單位。



新價單提供12伙單位，實用面積283及289平方呎，全屬一房間隔。單位售價由644.4萬至663.2萬元，呎價由22,298至23,435元。扣除最高4%折扣後，折實售價由618.6萬至636.6萬元，折實呎價21,406至22,498元。值得留意的是，新價單取消了購買指定單位後可享的最高售價3%「代繳從價印花稅」優惠。

除了推出新價單外，項目同日亦修改了3號價單。價單取消了建期付款計劃，並以120天付款計劃代替。新付款計劃同樣依照售價發售，不享有折扣優惠。項目將於周六發售44伙單位，當中包括上述最新加推的單位。

全盤提供115伙

深水埗海壇街佳悅，為佳寧娜在港首個新盤，屬單幢盤，提供115伙，主打開放式戶及一房戶，實用面積約由178至289平方呎，當中包括5個連平台及5個頂層連天台特色戶，至於地下至一樓為商業部分，二樓為會所。項目關鍵日期為2023年12月31日。