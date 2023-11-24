CCL報151.7點　創逾6年半新低　分析：新盤低開打壓短期樓價

中原城市領先指數CCL最新報151.70點，按周跌1.46%，跌幅為14周以來最大。CCL創347周（逾6年半）新低，重返2017年3月底時水平。今周指數是反映10月25日減辣後首周及11月2日美國暫停加息當周的市況。2023年CCL暫跌3.23%，指數比今年4月168.40點高位累跌9.92%，亦較2022年12月156.37點低位跌2.99%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於政府沒有完全撤辣，而且利率持續高企，買家入市仍然謹慎，二手成交以低價筍盤為主，整體樓價繼續向下調整。而天水圍天榮站YOHO WEST第1期首批280伙低價推售，對香港二手樓價的影響將於12月中旬公佈的CCL才開始反映。新盤低開，相信短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.70點或2.44%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報152.04點，按周跌1.43%。CCL（中小型單位）報150.71點，按周跌1.50%。CCL Mass及CCL（中小型單位）單周跌幅同為14周以來最大，指數齊創逾6年半新低，同樣重返2017年3月中時水平。CCL（大型單位）報156.65點，按周跌1.24%，連跌11周共6.93%，指數創近6年半新低，重返2017年5月底時水平。

四區齊跌 港島指數創近7年新低

四區方面，港島CCL_Mass報151.82點，按周跌2.53%，跌幅為23周以來最大，指數創近7年新低，重返2017年1月初時水平。九龍CCL_Mass報146.82點，按周跌0.79%，指數在2017年3月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報168.48點，按周跌0.68%。新界西CCL_Mass報139.04點，按周跌1.76%，指數創逾6年半新低，重返2017年4月中時水平。

2023年計，八大樓價指數齊倒跌。CCL跌3.23%，CCL Mass跌2.73%，CCL（中小型單位）跌2.60%，CCL（大型單位）跌6.01%，港島跌2.62%，九龍跌2.63%，新界東跌0.90%，新界西跌4.39%。