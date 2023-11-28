差估署：10月樓價指數報321.4點　連跌6個月　今年累跌3.97%

差餉物業估價署今（28日）公布，10月份私人住宅樓價指數報321.4點，按月2.16%，連跌6個月，總計今年樓價累跌約3.97%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報322.7點，按月跌2.15%；大型單位（D、E類）報286.9點，按月跌1.95%。

至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為C類單位（753至1,076平方呎）報298.3點，按月跌約2.32%；A類單位（面積431平方呎或以下）報346.4點，按月跌約2.23%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報286.9點，按月跌約2.12%。

另外，B類單位（431至752平方呎）報313.4點，按月跌2.09%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報287點，按月跌約1.14%。

萊坊王兆麒：料全年樓價將下跌5至6%

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，10月份官方樓價指數按月再下跌2.2%，5至10月已合共下跌9.3%，令今年原先上升的樓價倒頭下跌4%。

另指，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但由於購買力需要更長時間釋放，市場欠缺信心，預計樓價2023年全年樓價將下跌5%至6%。他認為明年上半年仍有機會再下跌3%至5%。

他續指，雖然美國12月加息機會不大，但相信今次加息周期仍未完結，預計高息因素到明年下半年加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會輕微上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。