裕泰興馬頭角新盤城軒開價　首批推30伙　折實入場費854.5萬起

由裕泰興家族持有的馬頭角美善同道6至10號重建項目城軒，今日（28日）公佈首張價單。首批推30伙，戶型涵蓋兩房至三房間隔，兩房戶折實入場費854.5萬元。



首張價單提供30伙單位，包括15伙兩房戶、15伙三房戶，實用面積分別為510及708平方呎。價單售價為960.2萬元至1,555.2萬元，呎價為18,827元至21,966元。價單提供最高11%折扣，扣除後折實售價為854.5萬元至1,384.1萬元，折實呎價16,755元至19,549元。

設員工置業優惠3%、另設代繳印花稅最多7.5%

值得留意的是，發展商額外為旗下員工提供3%置業優惠，只要買家為裕泰興有限公司或其他子公司之任何董事或員工或其直系親屬，而不經地產代理入市，即可享最高14%優惠。另外發展商亦提供代繳印花稅優惠，最高上限為樓價7.5%。

首批入場單位為6樓A室，實用面積510平方呎，兩房間隔，折實售價為854.5萬元，折實呎價16,755元。

土瓜灣明雋折實入場378.56萬起

翻查近年城軒周邊新推出的樓盤，土瓜灣明雋於2023年6月推出，涉及30伙，折實均價18,301元，入場單位開放式戶，入場價為378.56萬元；九龍城瓏碧於2022年5月推出，涉及50伙，折實均價24,520元，入場單位開放式戶，入場價為499.8萬元；瑜一．天海於2023年5月推出，涉及90伙，折實均價26,718元，入場單位一房戶，入場價為798.91萬元

項目共48伙 僅提供2種戶型

城軒提供48伙，設兩種戶型，包括兩房及三房一套間隔，實用面積分別為510平方呎及708平方呎。

城軒屬單幢式住宅，樓高33層，當中6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙單位及兩部升降機。而33樓則同樣為A、B兩伙天台特色戶，分別附連386及414平方呎天台。大廈的2樓及3樓為停車場，僅提供6個車位，而5樓為會所及花園平台。

2年前斥1.85億補地價

翻查資料，裕泰興家族於2011年作價1億元透過舊樓強拍統一上址業權，以其總樓面面積約2.16萬平方呎計，每呎樓面達4,629元。集團其後再於2021年1月完成約1.85億元補地價作契約修訂，涉及住宅樓面面積約36,006平方呎，折合每平方呎補地價約5,134元。以此推斷，項目每呎成本大約7,900元。

↓↓26樓B室有裝修單位↓↓

+ 5

↓↓26樓A室有裝修單位↓↓

+ 2

↓↓33樓A、B室無改動單位↓↓