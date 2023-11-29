Bal Residence現樓曝光　「L型」一房變身子母房、設攀爬牆｜多圖

由麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence今日（29日）開放26樓全層7伙現樓示範單位予傳媒參觀，其中4伙皆有裝修，各設有不同主題及擺放傢俬。當中有「L型」開則的一房示範單位，更在客飯廳裝有大型兒童攀爬牆，以及將一房分隔成子母房，吸引家庭客。



以日式原木風作為設計藍本

其中，26樓A室實用面積338平方呎，屬一房間隔，可遠眺啟德體育園及啟德遊輪碼頭。單位採日字廳設計，空間實用。全屋以日式原木風作為設計藍本，並以大地色系為主調。睡房空間闊落，更附有兩邊窗戶，通風及採光度十足。

↓↓Bal Residence 26樓A室↓↓

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麗新發展高級副總裁潘銳民。（蘇煒然攝）

客飯廳裝有兒童攀爬牆、填充板

另26樓B室，同屬一房間隔，實用面積345平方呎，單位外接露台，呈「L型」開則 ，其中一房可分隔成子母房。而單位則採用奶茶色作為設計主調，在客飯廳牆身裝上大型兒童攀爬牆和填充板，客廳中間以拉趟式屏風分隔出兒童天地，及增加不同空間的私隱度。

↓↓Bal Residence 26樓B室↓↓

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以英式風格作為主調

至於26樓C室，同屬一房間隔，實用面積341平方呎，採日字廳設計，室內用上落地玻璃，外接特大露台望開揚山景，而玄關入牆鞋櫃配有電制位，可擺放小型家電。另以英式風格作為主調，以及擺放多樣影音設備，以滿足不同的影音愛好者。

↓↓Bal Residence 26樓C室↓↓

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輕工業風配搭英式風格 採深綠色牆身

最後一伙有裝修單位為26樓D室，實用面積341平方呎，同屬一房間隔，玄關處設有入牆鞋櫃。單位以輕工業風配搭英式風格，採用深綠色牆身，同樣以鐘錶愛好者作為設計藍本，睡房放置專用工作台。

↓↓Bal Residence 26樓D室↓↓

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↓↓Bal Residence 26樓E室↓↓

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↓↓Bal Residence 26樓Ｇ室↓↓