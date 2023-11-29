樓價重回6年前　2018至2022年入市獲利比例跌至26%　逾遲賣賺逾少

樓市持續下行，中原今日（29日）公佈研究報告指出，現時樓價已重返2017年水平，2013年至2019年買入（持貨4年至10年）的業主能夠獲利的空間明顯收窄，導致議價幅度較少，所以轉售宗數比例下跌4個百分點。報告又指，2018至2022年買入住宅單位的獲利比例，由44%跌至26%。



至於惟上手業主於2012年或以前買入（持貨11年或以上）的轉售宗數比例卻增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀認為，相信因為早年購入物業的業主仍有較大賺幅，故議價幅度較大而獲買家承接。

不過由於跌市未完，無論哪個買入年份的轉售平均帳面獲利幅度，2023年沽出均較2022年下降，其中2013至2017年買入（持貨6年至10年）的業主遲一年賣少賺逾一成半。

持貨11年或以上獲利比例超過99%

按帳面獲利比例計，2013年或之後買入（持貨10年或以下）的單位於2023年售出帳面獲利比例較2022年顯著下滑。2013至2017年買入的獲利比例由92%跌至85%，比例下跌7個百分點。

2018至2022年買入的獲利比例由44%跌至26%，比例下跌18個百分點。至於2012年或以前買入（持貨11年或以上）的獲利比例則未有變化，維持超過99%業主都能錄得帳面獲利。

2023年轉售平均蝕幅9至14%

至於，帳面蝕讓幅度方面，2023年轉售的平均帳面蝕讓幅度錄9%到14%，較2022年的8%到10%僅輕微上升。可見不論業主何時購入單位，願意蝕讓出售物業的幅度同樣只約一成左右。樓價向下趨勢持續，2013年或之後買入（持貨10年或以下）的業主於2023年沽出單位比一年前蝕多10%到13%不等。