CCL最新報151.06點　較歷史高位跌逾兩成　港島樓重回2016年水平

中原城市領先指數CCL最新報151.06點，按周跌0.42%，連跌2周共1.87%。指數創348周（逾6年半）新低，重返2017年3月底時水平。息口維持高企，加上11月初東涌第106B區住宅地及港鐵東涌東站第一期項目連環流標，樓市氣氛疲弱，整體樓價跌勢持續。八大樓價指數齊跌2周，是自2019年12月後近4年以來首見。



2023年CCL暫跌3.64% 較歷史高位跌逾兩成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周港元1個月同業拆息急升，創2007年10月後逾16年新高，以及明天（12月2日）天水圍天榮站第1期YOHO WEST首輪開售350伙，對香港二手樓價的影響將於12月下旬公佈的CCL才開始反映。短期二手樓價持續受壓，CCL距離第四季目標148點，現時只差3.06點或2.03%。2023年CCL暫跌3.64%，指數比今年4月168.40點高位累跌10.30%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌21.05%。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報151.35點，按周跌0.45%。CCL（中小型單位）報149.97點，按周跌0.49%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌1.88%及1.99%。CCL（大型單位）報156.51點，按周跌0.09%，連跌12周共7.02%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）分別重返2017年3月及5月時水平。

港島樓價率先回2016年水平。

四區樓價齊跌兩周 港島樓價率先回2016年水平

按地區劃分，四區樓價齊跌兩周。港島累跌3.17%，九龍跌1.30%，新界東跌0.78%，新界西跌2.16%。九龍及新界西樓價繼續處於2017年3月及4月時水平。當中，港島樓價率先重回2016年水平，創逾7年新低。本周港島CCL_Mass報150.83點，按周跌0.65%，指數重返2016年9月底時水平。九龍CCL_Mass報146.06點，按周跌0.52%。新界東CCL_Mass報168.30點，按周跌0.11%。新界西CCL_Mass報138.48點，按周跌0.40%。

總結2023年計，CCL跌3.64%，CCL Mass跌3.17%，CCL（中小型單位）跌3.08%，CCL（大型單位）跌6.09%，港島跌3.25%，九龍跌3.13%，新界東跌1.01%，新界西跌4.77%。