黃竹坑上蓋豪宅晉環撻足3個月　單日再撻7伙、殺訂1500萬

路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環本月再錄多宗撻訂，昨日（5日）單日連撻7伙，涉及成交金額超過1.5億元，發展商合共殺訂約1,500萬元。



根據成交記錄冊顯示，是次7伙撻訂單位均於2021年5月購入，並於本月5日終止買賣合約。料各買家損失樓價10%的訂金，發展商合共殺訂約1,500萬元。該批單位成交價介乎1,237萬至2,984.9萬元，呎價介乎32,297元至38,967元，總成交金額約1.5億元。

今年累積撻訂28伙

翻查資料，晉環已連續3個月錄得撻訂個案，本年合共撻訂28伙，殺訂超過4,600萬元。該盤在10月份曾錄得單日連撻9伙個案，而在7月份也曾錄得連撻5伙的慘況。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

兩年半前均價3萬開盤 獲多位名人入市

晉環在2021年4月開售，當時接近樓市高峰期，首批160伙折實平均呎價29,689元，成為當時歷來開價最貴的鐵路住宅項目，不過高價開盤依然無阻該盤成為該年銷情大熱的新樓盤。該盤更吸引大量名人入市，如歌手李克勤妻子﹑前港姐冠軍盧淑儀、新世界主席鄭家純妻子葉美卿、前「體操王子」李寧妻子、前中國女子體操運動員陳永妍、呂明才家族等。