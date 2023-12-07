香港置業：2024年樓市將「苦盡甘來」　樓價見底回升3至5%

2023年即將完結，香港置業回顧全年樓市表現及預測2024年樓市經濟動向。分析指，預料美息即將見頂，甚至有機會回落，將有助帶動經濟和市況好轉，樂觀預計樓價會於明年年中見底，全年樓價升3至5%。



香港置業行政總裁馬泰陽表示，2023年本港樓市持續疲弱，高息環境令部分財力不足的買家暫緩入市決定；與此同時，外圍環境惡化動搖市場對後市的信心，促使部份資金流向高息定期存款避險，拖累資產價格受壓。今年的樓價升幅已完全蒸發，並於第4季出現負增長；差估署樓價指數今年首10個月累跌約4%，創逾6年半新低。

雖然新一份施政報告推出樓市「減辣」措施後，觀望氣氛逐漸減退，但港股疲弱，市民身家縮水，或會引發負財富效應，相信亦對樓市帶來影響，預計今年全年樓價跌逾5%。交投方面，估計全年新盤銷售量僅約1.05萬宗，為2013年一手銷售條例後的次低，而二手住宅註冊量預料只有約3.7萬宗水平，與去年同樣處於低位。

加息週期完結 本港銀行不排除上調最優惠利率

馬泰陽展望明年，認為息口走勢、房策動向及經濟前景為3個最大影響後市的因素。首先息口方面，美國通脹放緩，美國11月議息宣布暫停加息，市場預料加息週期在短期內將會完結。而臨近年尾，本港銀行資金需求上升，料本港銀行仍有加息壓力，不排除再多一次上調最優惠利率(P)。

發展商將持續低價策略 樓市由整固趨向平穩

馬泰陽指，政府房策對樓市有決定性影響，自從施政為樓市減辣後，市場逐步適應樓市新措施，不乏買家積極物色筍盤，不過樓市尚在整固階段，減辣後的交投量仍低於正常水平。料明年發展商持續以低價出擊搶焦點，新盤推售步伐將有所加快，帶動市場氣氛。與此同時，二手業主需要擴闊議價空間，以增加二手物業吸引力，才有望與新盤市場比拼。因此料明年上半年樓市由「整固」趨向「平穩」發展，下半年成交「價量」才有較明顯反彈力度。

2024樓市「苦盡甘來」明年中見底回升3至5%

馬泰陽亦分析，市場預期2024年開始降息，相信港息亦有機會跟隨調整；明年經濟展望雖然謹慎，但仍抱持樂觀。他表示，2024年樓市將「苦盡甘來」。買家信心回穩，市場資金重投樓市，整體買賣成交會較今年活躍。

不過明年上半年市況料較為波幅，樓價將於窄幅上落，料年中可望見底回升，樂觀預計全年升約3至5%；交投方面，估計2024年新盤銷售量約1.3萬宗，按年升約24%；二手住宅註冊量預料升約30%至4.8萬宗。

被問到地政總署剛公布上月預售樓花同意書文件，連續2個月錄得零申請。馬泰陽分析，由於過去2年新盤銷情不理想，在貨尾繼續囤積的情況下，發展商會暫緩推盤步伐，減少新盤出閘。馬泰陽補充，以港島區而言，最多的貨尾會囤積於黃竹坑一帶，九龍會為啟德，而新界則為北部都會區。