長實改劃恐觸礁　和黃物流中心樓面申改建數據中心　遭規劃署反對

長實集團（1113）在今年1月份就葵涌和黃物流中心的6樓全層逾71萬平方呎的樓面，改建為數據中心。上述改劃方案將於本周五（8日）交由城規會審議，不過規劃署表示反對上述申請，指數據中心用途與港口運作無關，該宗改劃申請預計大機會將會遭到城規會拒絕批准。



規劃署：數據中心用途與港口、物流沒有直接關聯

規劃署表示，不支持上述改劃申請，因申請地點主要是滿足貨櫃碼頭及相關港口後備設施的發展，而擬建數據中心用途，與葵青貨櫃碼頭的港口或物流運作並沒有直接關聯。該署又指出，現時的規劃用途適當，並沒有強烈理由將用地改劃作數據中心用途。

上述申請改劃的位置為葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心6樓全層，樓面面積約716,831平方呎，現時為「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」地帶，擬改劃為「其他指定用途」 註明「貨櫃碼頭1」地帶，以在申請地點發展數據中心。

申請人為Omaha Investments Limited， 其公司董事包括長實執行董事趙國雄等高層人士。申請人早前提交文件指出，和黃物流中心現時用作一幢多層多功能工業大廈，其分銷中心使用需求在過去十年面臨的波動愈來愈大。為了充分善用現有建築物中的工業樓面空間，並為新數據中心的發展提供所需的樓面面積，擬把和黃物流中心6樓的分發中心改裝為數據中心，以鞏固香港作為區域電訊樞紐的地位。

分銷中心使用需求波動漸大

申請人又指擬議數據中心發展不會影響現有物流中心的核心功能和規劃意向，同時符合政府推動創新科技發展的政策。

資料顯示，和黃物流中心於1993年落成，座落於葵涌四號貨櫃碼頭，其設計獨特，所有貨車及貨櫃車均可直達各樓層之貨倉。和黃物流中心連接鄰座樓高10層的辦公大樓，物業總建築面積約4,710,000平方呎，設有貨倉、辦公室及118個泊車位。

葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心。（長實網站圖片）

長實近年頻頻改劃旗下物業

事實上，長實近年頻頻改劃旗下物業，如為天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒、紅磡海韻軒海景酒店等酒店物業，申請改劃為住宅或綜合型物業。

該集團在2021年11月，又就火炭工業區57萬呎地盤，向城規會申請改劃為住宅用地，擬建逾4,700伙，不過長實僅為東火炭工業區業主之一。