華懋︰何文田瑜一累沽438伙　部署來年首季推東京街重建項目

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一今日（12月4日）公布最新部署，華懋集團銷售總監封海倫表示，整個項目自年初推出至今累沽438伙，吸金逾75億元，平均每伙成交價逾1,700萬元。

封海倫表示瑜一於明年底落成現樓，部署有機會於農曆新年後將部份單位，涉及前排維港景觀，將收起留待現樓發售。後市方面她預計息口快將見頂，明年有望減息，在持續強大的剛性需求支持下，相信樓市將逐漸恢復平穩，或有機會削減付款辦法優惠或備用按揭貸款成數。

華懋集團銷售總監封海倫（左三）。

來年首季推東京街重建項目

連同其他項目集團今年暫累沽約485伙、套現逾92.6億元。封海倫期望，今年香港總體銷售額達100億元。另外集團亦部署來年首季推長沙灣東京街重建項目，涉及198伙，項目屬首個以組裝合成法（MiC）興建的私宅，現正待批預售樓花同意書。

為配合項目銷售，瑜一夥中原地產推全新置業優惠，由即日起至12月31日，經該行瑜一的首6名買家，可獲2.8萬元白色聖誕旅遊禮券，總值16.8萬元。