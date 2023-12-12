Ken Sir呂宇健1820萬蝕沽擎天半島　高估價近一成　帳面損手60萬

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，上月以1,820萬元沽九龍站擎天半島一伙高層兩房單位，較網上銀行估價高出最多近一成。不過持貨至今逾三年，轉手帳面輸60萬元，單位期內貶3.2%。



據知，是次成交為擎天半島5座高層A室，實用面積632平方呎，屬兩房套間隔，於11月以約1,820萬元沽出，實用呎價28,797元，據資料顯示上述單位由人稱Ken Sir的投資者呂宇健（LUI YU KIN）持有。

參考同類成交單位同屬5座高層A室，實用面積632平方呎，於12月6日以1,783萬元沽出。不過 ，據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,666萬元，而恒生估價則為1,816萬元。即最新成交價較估價高出0.2%至9.2%。

西九龍豪宅擎天半島。(資料圖片)

高估價最多近一成

資料顯示，是次成交單位由呂宇健於2020年初以1,880萬元，向戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻買入，持貨至今逾三年，是次轉手帳面蝕讓60萬元，單位期內貶3.2%。

至於擎天半島近月亦有不少名人沽貨，當中包括被稱為「樓市大好友」、香港黃金50創辦人林奮強，以2,158萬元沽擎天半島一伙高層三房套單位，其造價較兩年半前沽出同座低兩層單位，賣平逾「五球」。