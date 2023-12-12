天榮站YOHO WEST周六賣280伙　入場開放式單位321萬　周四截票

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST今日（12日）上載最新銷售安排，將於本周六（16日）展開第三輪銷售，推售共280伙，涵蓋開放式至三房一套連工作間單位，入場開放式單位折實321.7萬元。



最新公佈的銷售安排中推售280伙單位，折實售價由321.7萬元至895萬元，折實呎價由10,569元至15,776元。當中入場單位為第3B座5樓B11單位，實用面積266平方呎，屬開放式間隔，折實售價321.7萬元。

第三輪銷售將於本周四（12月14日）下午2時截票，周六（12月16日）上午9時開售。將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少兩伙至四伙第A節單位，或最少一個指定第A節單位，B組買家則可購買一伙至兩伙單位。