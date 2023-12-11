天榮站YOHO WEST加推273伙　折實均價1.27萬　大單位加價推售

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST展開兩輪銷售後，於昨日（10日）乘勢加推第5號價單，提供273伙單位，戶型涵蓋開放式至三房戶，以及8伙特色戶，折實平均呎價12,706元，較上張價單高0.9%。入場開放式321.7萬元起。另外項目過往價單中有51伙單位於同日加價，加幅約0.5%至3.4%。



新價單涉及273伙單位，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，另設8伙特色戶。折實售價由321.73萬至895.08萬元，折實呎價10,569元至15,776元。是次入場單位為入場單位為第3B座5樓B11單位，開放式間隔，實用面積266平方呎，折實售價321.7萬元，呎價12,093元。整張價單折實平均呎價約12,706元，較上張價單高0.9%。

新地代理總經理胡致遠表示，是次定價差距主要反映景觀及座向有別。

舊價單兩房及三房加價0.5%至3.4%

項目於同日亦上調了1號及2號價單中的單位售價，合共涉及51伙單位，皆為兩房及三房戶型，加幅介乎0.5%至3.4%。當中加幅最高的單位為3A座39樓A1室，實用面積651平方呎，三房套間隔。定價由848.5萬元加價至877.7萬元，售價相差3.4%約29.2萬元，折合呎價13,454元。