周末新盤錄319宗　YOHO WEST次輪沽304伙　佔總成交95%

焦點新盤天水圍天榮站YOHO WEST周六展開次輪銷售，銷情同樣理想，帶動一手交投。過去周末兩天（9日、10日）新盤錄得319宗成交，較上周的364宗下跌12.3%，當中YOHO WEST即日沽出304伙，佔周末成交約95.2%，套現逾16億元。



YOHO WEST次輪沽304伙套現16億

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，周六次輪推售322伙，其中310伙以價單形式銷售，折實售價304.02萬至883.66萬元。項目即日沽出304伙，佔推售單位超過98%，套現逾16億元。而兩輪推售合共累沽642伙，套現逾33億元。

發展商表示，大手客方面有近6組買家購入兩個單位，平均每組買家斥資約1,000萬元。 當日最大手的買家斥資約1,200萬元購入三房及兩房各一伙，三房單位為自住用途，兩房作長線投資用途。

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旺角ONE SOHO兩日沽3伙

信和與莊士及市建局合作發展的旺角ONE SOHO，於周一加推6號價單33伙單位後，於本周六展開銷售，最終兩日沽出3伙，套現1,945.2萬元。該3伙單位皆為一方單位，實用面積320平方呎，成交價646.2萬至652.7萬元，呎價約20,193至20,396元。

旺角ONE SOHO

黃竹坑晉環兩日沽2伙

路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環，上周下調32伙單位的售價後，於本周六推出當中的9伙，最終周末兩日沽出2伙。涉及單位包括2A座5樓D室，實用面積571平方呎，屬於兩房連平台特色戶，成交價1,703.1萬元，呎價29,826元。另一伙為2B座30樓D室，實用面積294平方呎，開放式間隔，成交價680.4萬元，呎價23,142元。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

九龍站凱旋門特色戶2.2億沽 項目全盤沽清

新地（0016）旗下九龍站凱旋門一伙四房特色戶，於周日以逾約2.2億元沽出，成交呎價高達82,000元。涉及單位為凱旋門第2座77至79樓B室，實用面積2,682平方呎，屬於四房設計，設有空中花園1,265平方呎。單位昨日透過招標形式售出，連車位成交價2.19億元，成交呎價82,000元，創項目一手成交呎價的新高。發展商指，目前凱旋門項目全數單位已經沽清。