嘉里畢架山緹外4436呎四房戶　招標10日「極速」以2.4億成交

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，以招標形式沽出第1座3樓B室分層大宅，成交價2.4億元，呎價高達5.41萬元。項目由去年底推售至今，累沽5伙單位，套現逾12億元。



上述成交單位為緹外1座3樓B室分層大宅位，實用面積為4,436平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔。該宗成交並不包括住宅車位，惟買家日後可享兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為500萬元。另外，買家可享一年成交期，至2024年12月27日，以及4.25%或7.5%印花稅津貼優惠等。

上述單位於今年12月5日，以招標形式推出市場，當時另有三伙單位同時推出，分別是第2座7樓Penthouse、第1座6樓及7樓Penthouse B室，以及第1座3樓A室，以上單位招標期截至2024年2月29日。

由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

畢架山緹外。