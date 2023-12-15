彭博研究：明年⾹港住宅租金睇升10%　新加坡挫至少5%

彭博行業研究發佈2024年中國房地產和香港住宅租金市場展望，闡述中國房地產政策方向和香港與新加坡的租金前景。研究指2024年香港住宅租金或進一步上漲，新加坡可能出現回落。

彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮及分析師Ken Foong表示，2024年⾹港和新加坡的住宅租⾦或將出現分化，⾹港引進的⼈才政策令住宅空置率從2022年的12年⾼位回落，住宅租⾦料將上漲5%至10%。而新加坡住宅租⾦則從過去三年⼤幅上漲約60%有所回落，未來或將下跌5%至10%，同時空置率可能會保持在⾼位。

在2024年，⾹港住宅租⾦或將延續2023年的漲幅，進⼀步上漲5%至10%。與內地恢復通關後，⾹港吸引了更多來港⼯作或求學的⼈， ⼈⼝流⼊將成為租⾦上漲的主要驅動因素。

2024年新加坡的住宅租⾦⽔平可能會下降5%至10%，在今年第三季度的按季漲幅已放緩⾄0.8%，而且這⼀趨勢在第四季度或會持續，原因在於市場需要時間來消化新住宅落成量的增加。今年建成的私⼈住宅數量預計約為19,050 伙，其中3,167伙可能會在第四季度竣⼯。

中國房地產方面，彭博行業研究房地產行業資深分析師孔令儀指，中國房企結構性問題或將阻礙2024年復甦。

2024年私人新房銷售的復甦可能受到限制，中國住房供需發生結構性變化以及政府即將推動保障性住房建設。需求方面，房價下跌將限制投資需求，而不確定的經濟和就業前景可能會削弱購房者的信心。供應方面，持續的流動性緊縮料將限制民營地産商的項目儲備，而保障性住房的供應競爭將加劇，將滿足對小戶型私人住宅項目的需求。

中國監管機構起草了⼀份⽩名單，名單內的50家房企有資格獲得銀⾏貸款、債務和股權融資的⽀持，這可能會對它們的融資提供些許幫助，但不太可能扭轉新房銷售的低迷態勢，⽽銷售疲軟恐將繼續對房地產⾏業的流動性構成壓⼒。

11⽉22⽇，深圳將⼆套房⾸付⽐例降⾄40%，這可能為中國⼀線和強⼆線城市進⼀步放鬆限購政策和房貸規定鋪平道路。這些城市的房地產市場有望在2024年率先企穩。