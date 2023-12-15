內地客急沽何文田山畔　5年勁蝕四成　唐英年長子都係業主!｜多圖

樓市蝕讓情況加劇，由中小型單位開始蔓延到一些中高價單位。市場消息指，紅磡何文田山畔一伙特色戶新近以2,650萬元沽出，持貨五年勁蝕40%，不論金額或蝕幅均為創下屋苑歷來之最。據了解，全國政協常委唐英年長子唐嘉盛也曾經蝕讓求售同屋苑單位。



市場消息指，是次成交單位為紅磡何文田山畔2座高層B室，實用面積1,018平方呎，屬3房間隔，連私人平台，日前連車位以2,700萬元叫價放售，但無人問津，最終減價至以2,650萬元易手，呎價26,031元。市場消息人士指，原業主為一名內地客，只因業主於早年高價買入單位，加上近年利息高企、樓價下跌，供款上「頂唔順」所以急放單位。

原業主或為內地健康產業集團總裁

翻查資料指，原業主與內地杭州健康產業集團的一名王姓總裁同名同姓。原業主於2018年豪擲以4,387.2萬元買入上述單位，持貨5年，帳面勁蝕1,737.2萬元或40%，不論金額或蝕幅創下屋苑歷來之最。

↓紅磡何文田山畔2座高層B室↓

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唐英年長子都曾蝕讓求售

何文田山畔位於紅磡薈然徑8號，2016年年中開始入伙，合共兩座，提供173個單位。

另有代理消息指，全國政協常委唐英年長子唐嘉盛都是同屋苑業主，唐嘉盛於2017年以3,212.3萬元一手購入屋苑1座高層B室3房戶，及後於2021年起以3,700萬元推出放售，其後不斷減價，叫價曾經降至2,700萬元，比買入價低512.3萬元或16%，單位目前由租客以4.5萬元承租。