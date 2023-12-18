周末新盤錄266宗　按周下跌16.6%　YOHO WEST三輪累沽890伙

焦點新盤天水圍天榮站YOHO WEST周六展開第三輪銷售，一手市場交投逐漸放緩。過去周末兩天（16日、17日）新盤錄得266宗成交，較上周的319宗下跌16.6%，當中YOHO WEST兩日沽出246伙，佔推售伙數的87%接近9成。



YOHO WEST三輪累沽890伙套現逾45億

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，周六第三輪推售280伙，折實售價由321.7萬元至895萬元。項目即日沽出244伙，佔推售單位接近9成。另外項目於銷售翌日再沽2伙單位，項目三輪推售合共累沽890伙，套現超過45億元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目銷情「氣勢如虹，持續火熱」。因此項目即日加推價單第6號共159伙，涵蓋9種間隔，折實平均呎價12,599元。而第1號至第5號價單個別單位價錢有輕微上調1至3%。

洪水橋滙都I單日連沽4伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I 早前增加價單優惠後，於周六連沽4伙單位，套現2,109萬元。實用面積340至439平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，成交價459.4萬至599.5萬元，呎價約13,514至13,656元。

滙都第1期滙都。（歐嘉樂攝）

日出康城凱柏峰III兩日沽3伙

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III周末兩日沽3伙，套現2,192萬元。當中最高成交單位為3A座31樓F室，面積457平方呎，售價783.4萬元，折合呎價17,143元。