美國不加息提振樓市　中原十大屋苑周末錄9宗成交　創8星期新高

中原地產十大屋苑本周末僅錄得9宗成交，較上周錄2宗勁升350%，創8星期新高。美孚新邨錄6宗成交，太古城、海怡半島及黃埔花園各錄一宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本週美國公布加息期告終，並預測明年將減息三次，屬市場正面消息，增加買家入市信心，刺激入市氣氛，市場剛需強勁，買家主力尋覓筍盤，二手業主進一步擴大議價空間亦有承接。

另外，新盤持續以低價推售，本週末天水圍區大型新盤第三輪銷售成績亦理想，沽出二百多伙，預計有機會積極準備第4輪銷售，料短期內搶去大批新界區上車細價樓客源。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，臨近年尾，交投氣氛較淡，太古城本周末錄得1宗成交，較上星期無升跌，單位為綠楊閣中高層D室，實用面積922平方呎，屬三房連套房間隔，議價後以1,480萬元沽出，實用呎價16,052元。

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第一分行副區域營業經理林家傑透露，美孚新邨本周末錄得6宗成交，按周勁升5宗，包括蘭秀道19號低層A室，實用面積554平方呎，屬兩房間隔，7月放盤，叫價598萬元，勁減116.2萬元，以481.8萬元沽出，實用呎價8697元。同時亦錄二期百老匯街37號低層D室，實用面積481平方呎，屬一房間隔，月初放盤，叫價450萬元，議價後以415萬元沽出，實用呎價8,628元。

（代理相片）

新界區方面，三個大型屋苑均未錄成交，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，新盤市場持續平價搶客，本週末市場焦點仍落於天水圍新盤，二手屋苑業主減幅相對有限，購買力流向一手，導致二手交投冰封。